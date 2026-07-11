16-Jähriger griff zu Messer: Security in Wiener Krisenzentrum bedroht

Ein 16-Jähriger soll am Freitagabend in einem Krisenzentrum in Wien-Neubau einen Sicherheitsdienstmitarbeiter attackiert und anschließend mit einem Küchenmesser bedroht haben. Der 23-jährige Security konnte auf einen Balkon flüchten und die Polizei verständigen.

Der Jugendliche wurde festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Samstag.