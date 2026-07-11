16-Jähriger griff zu Messer: Security in Wiener Krisenzentrum bedroht
Ein 16-Jähriger soll am Freitagabend in einem Krisenzentrum in Wien-Neubau einen Sicherheitsdienstmitarbeiter attackiert und anschließend mit einem Küchenmesser bedroht haben. Der 23-jährige Security konnte auf einen Balkon flüchten und die Polizei verständigen.
Der Jugendliche wurde festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Samstag.
Demnach soll der 16-Jährige den 23-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter kurz nach 23 Uhr zunächst mit einem Boxhandschuh geschlagen und ihn anschließend unter Vorhaltung eines Küchenmessers mehrfach mit dem Umbringen bedroht haben.
Dem Mitarbeiter gelang es, sich auf einen Balkon zu flüchten. Als der Jugendliche das Messer nach dem 23-Jährigen geworfen haben soll, prallte dieses an der geschlossenen Balkontür ab. Ein anwesender Betreuer konnte das Messer anschließend sichern.
Der Jugendliche wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der versuchten Körperverletzung angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.
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