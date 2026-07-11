Mordversuch: 68-Jähriger übergoss Frau in Kärnten mit brennbarer Flüssigkeit

Zu einer aufsehenerregenden Tat ist es bereits am 29. Juni in Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt gekommen. Ein 68-Jähriger Deutscher übergoss offenbar im Zuge einer Auseinandersetzung eine 51-jährige Mitarbeiterin seines Vermieters im Büro des Chefs mit einer brennbaren Flüssigkeit, vermutlich Ethanol, aus einer Wärmeflasche. Daraufhin soll er die Frau festgehalten und versucht haben, sie mit einem Feuerzeug anzuzünden. Dies misslang, da das Feuerzeug nicht funktionierte.

Mann „fühlte sich nicht verstanden“

Der geschockten Frau gelang es, mit leichten Blessuren zu flüchten und die Polizei zu alarmieren, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegenüber der APA den Vorfall, über den die „Kleine Zeitung“ zuerst berichtet hatte.

Die 51-Jährige alarmierte die Polizei, woraufhin diese den Mann festnahm. In seiner ersten Einvernahme habe der Deutsche als „Begründung“ für seine Tat angegeben, dass er „sich nicht verstanden fühlte“ und dass er eine Klärung seiner Wohnungssituation wollte. Über den Mann wurde inzwischen die Untersuchungshaft verhängt, gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Der 68-Jährige befand sich in der Justizanstalt Klagenfurt, zuvor soll er in der Psychiatrie aufhältig gewesen sein.