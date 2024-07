16-Jährige bei Public Viewing missbraucht: Zweiter Verdächtiger ausgeforscht

Beim Public Viewing anlässlich der Fußball-EM am Wiener Rathausplatz soll es Ende Juni an einer 16-jährigen Schülerin zu Missbrauchshandlungen gekommen sein. Die Polizei bestätigte am Dienstag auf Anfrage einen Online-Bericht des ORF, wonach mittlerweile auch der zweite Verdächtige, ein 34-jähriger Österreicher, ausgeforscht wurde.