1,5 Millionen Euro Schaden: "Pink-Panther-Mitglied" verurteilt

Die berüchtigte "Pink-Panther-Bande" raubte in den Jahren 2014 und 2015 fünf Wiener Juweliergeschäfte aus. Ein Mitglied, ein 26-jähriger Moldawier, musste sich am Freitag am Landesgericht verantworten. Das Vorgehen der "Panther" war nicht nur gewalttätig, sondern auch äußerst rasch und effizient:

Zwei bis fünf Männer stürmten in Juweliergeschäfte, wo die Mitarbeiter oder Inhaber bedroht wurden - in einigen Fällen sogar mit gezogener Pistole. Der Rest der Bande zertrümmerte in der Zwischenzeit mit Hämmern Vitrinen oder knackte Tresore mit Brecheisen.

Einmal wurde sogar eine Angestellte in den Schwitzkasten genommen, die den Tätern offensichtlich im Weg war. Wie traumatisierend das Vorgehen der Bande war, zeigte auch die Aussage der Zeugin Jelena J. Die heute 42-jährige Angestellte war am 30. April 2015 alleine hinter dem Pult, als mehrere Männer mit Hämmern blitzartig das Geschäft betraten.

Sie sei wie versteinert gewesen: "Ein Täter war neben mir, aber hat nur den Tresor ausgeräumt". Ein anderer habe sie beobachtet. Ob die Männer eine Schusswaffe hatten, wüsste sie heute nicht mehr. Sie habe ihren Job jedenfalls gleich danach gekündigt.

1,5 Millionen Euro Schaden

Noch schneller ging es wohl am 2. Oktober 2014 bei einem Schmuckhändler in Wien-Favoriten. Der Überfall, der sich um 9.12 Uhr ereignete, dauerte gerade einmal 62 Sekunden. Die bedrohte Angestellte hätte nur mehr drei Monate zu arbeiten gehabt, mit Jahresende wäre sie in Pension gegangen. Sie gab allerdings ihren Job in Folge ebenfalls auf, weil sie das Geschehene schwer belastete.

"Sie wollte heute auch nicht als Zeugin kommen, sie leidet immer noch an den Folgen", erzählte ihr ehemaliger Arbeitgeber, Robert Cerny, der sich die Verhandlung am Freitagvormittag anhörte. Im seien damals mehr als 130.000 Euro Schaden entstanden, erinnert er sich.