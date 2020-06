15-Jährige tötet Freundin mit Küchenmesser

Melissa M. war Tuelin K.s Freundin, aber zugleich auch ihre Konkurrentin. Aus Eifersucht wegen eines Burschen soll die 15-jährige K. ihre um ein Jahr ältere Bekannte Mittwochfrüh in Wien-Favoriten mit einem Messerstich in den Rücken getötet haben.

Die Tragödie hat eine Vorgeschichte, die Ömer D., 36, gestern den Ermittlern des Wiener Landeskriminalamtes ( LKA) erzählte. In der Küche seiner Wohnung in der Hardtmuthgasse spielte sich die Bluttat ab. Am Vorabend, berichtete er, hätten ihn die beiden angerufen. „Wir brauchen einen Schlafplatz.“