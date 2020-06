1400 Erstklassler nicht zur Schule angemeldet

Wien wächst. Das lässt sich unter anderem an der steigenden Anzahl der schulpflichtigen Kinder ablesen. Galten bis dato rund 16.000 Taferlklassler pro Jahrgang als Richtwert, so kratzt man heuer erstmals an der 17.000er-Marke: Für das Schuljahr 2015/’16 wären laut der (auf dem Melderegister basierenden) Schulpflichtmatrik insgesamt 16.875 Kinder schulpflichtig – 226 mehr als im Vorjahr. Tatsächlich angemeldet wurden allerdings bloß 15.502. In 1373 Fällen ließen die Eltern die Anmeldefrist einfach verstreichen.