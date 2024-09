14 Jahre Haft für Mordversuch in Wiener Bäckerei

Am Landesgericht ist am Donnerstagabend ein 63-jähriger Mann wegen versuchten Mordes in einer Bäckerei in Wien-Ottakring zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Er war am 15. Dezember 2023 in der Backstube mit einem Klappmesser auf einen 25-jährigen Ex-Arbeitskollegen losgegangen und hatte diesem die Klinge in die Brust gestoßen.

„Er war mit seiner Arbeitsweise nicht zufrieden. Er hat sich entschlossen, ihn zu töten“, hatte die Staatsanwältin zu Beginn der Verhandlung erklärt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der 63-Jährige meldete dagegen Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.