14.000-mal Baustellen-Ärger

Der Höhepunkt des Baustellen-Sommers steht erst bevor, trotzdem gehört der nervige Stau schon jetzt für Autofahrer zum Tagesgeschäft. Der KURIER startet daher die Leser-Aktion "Baustellen-Saison" (Details siehe unten). 13.842 Baustellen werden heuer in Angriff genommen. Flächendeckende Sanierungen stehen an – nicht nur im übergeordneten Netz. Auch Nebengassen verkraften die Verkehrslawine oft nicht mehr. Leser beschweren sich über verwaiste Baustellen, schlechte Koordination und mangelnde Information.

Der KURIER fragte bei ARBÖ-Experte Kurt Sabatnig nach, ob die Staus zu verhindern oder zumindest zu entschärfen wären.

KURIER: 14.000 Straßen-Baustellen bis Jahresende in der Stadt. Zu viele, oder ist die hohe Anzahl gerechtfertigt?

Kurt Sabatnig: In Wien wird zu lange gewartet, bis seriös saniert wird. Somit summieren sich die Baulose. Beim Baustellen-Management ist Luft nach oben vorhanden.

Leser beschweren sich, dass Straßenzüge über Jahre hindurch an der selben Stelle aufgegraben werden. Warum?

Da weiß die linke Hand oft nicht, was die rechte macht. Einmal graben die Wiener Linien auf, dann kommen Internetkabel, Kanalarbeiten und Instandsetzungen an Fahrbahnen. Im Magistrat herrscht ein Kommunikationsdefizit.

Ärger entsteht, wenn Tage lang Baustellen verwaist sind. Die Stadt argumentiert mit Aushärten des Betons. Oft wurde aber noch gar kein Beton gelegt ...Da übernehmen sich die Firmen. Mehr Aufträge bedeuten mehr Geld. Auch hier müsste der Magistrat härter, etwa durch höhere Pönalen, durchgreifen. Zusätzlich leidet darunter die Qualität.

Das klingt nach laxer Aufsicht. Täuscht der Eindruck?

Man muss näher zum Problem. Die Asfinag erfand den Traffic-Manager. Dort, wo es massiv staut, ist der Experte vor Ort. Lösungen werden so schneller gefunden.

Die Stadt hat mit dem Baustellen-Koordinator ja auch eine ähnliche, mobile schnelle Eingreif-Truppe.

Ja, aber es genügt nicht, bei 14.000 Baustellen zeitweise zu patrouillieren. Das müsste rund um die Uhr passieren. Nur so kann verhindert werden, dass bei den Alternativ-Routen durch die Grätzl kleinere Baulose den Verkehr wiederum bremsen. Selbst wenn Lenker intelligent ausweichen wollen, ist der Zeitgewinn gleich null.

Stichwort Ausweichrouten. Vielen Lenkern fehlt hier die Information. Ist die Stadt säumig?

In diesem Fall vergisst der Magistrat auf seine Aufgaben. Hier fehlt es an moderner Bürgernähe und Info-Politik. Und sehr oft stehen die gelben Info-Tafeln viel zu nahe an den Baustellen.

Selbst bei Großbaustellen wird am Abend oder am Freitag kaum gearbeitet. Am Wochenende ohnehin nicht. Wie kommt das?

Die Stadt will verständlicherweise keine Überstunden zahlen. Also ruhen die Arbeiten. Der ARBÖ-Vorschlag wäre, zwei Muster-Baustellen einzurichten. Eine, wo möglichst schnell und effizient saniert wird, die andere nach gängiger Art. Denn in der Realität kostet Stau viel Geld. Auch die Umwelt würde durch schnelleres Arbeiten profitieren.

Bremst die Politik den Pkw in Wien bewusst ein?

Das Auto wird sogar verteufelt. Siehe am Beispiel Pendler-Problematik. Damit ruiniert die Stadtpolitik leider auch die Wirtschaft.

Und so funktioniert die breite Leser-Aktion "Baustellen-Saison": Infos und Fotos bitte an baustelle(at)kurier.at mailen. Sie können aber auch Leserreporter werden. Laden Sie die Smartphone-App "Scoopshot" (gratis) herunter. Die Redaktion schickt über diese App Nachrichten über Hotspots und bittet um Fotos. Machen Sie ein Bild (oder Video) und laden Sie es über die Smartphone-App hoch. Die Redaktion wählt dann die besten Schnappschüsse aus. Wird ihr Bild gedruckt, bekommen Sie zusätzlich ein Fotohonorar überwiesen.