Parkplatz-Krimi in Favoriten: SOKO Donau gegen Anrainer

Schreiben’s bitte auch, dass das nicht echt ist", will Gerhard Blöschl, Vorsitzender des Favoritner Verkehrsausschusses Anrainer und Passanten warnen. Tatsächlich gehört der heutige Schusswechsel am Wielandplatz, nahe dem Viktor-Adler-Markt, zum Drehbuch der neuen Krimi-Staffel von "SOKO Donau". Heute, Mittwoch, wird von 6.30 bis 21.30 Uhr rund um den Wielandpark eine Schlüsselszene der beliebten Krimi-Serie gedreht.

"Echt" ist allerdings der Ärger der Anrainer auf den Bezirk und die Stadt Wien. Denn in dem Grätzl rund um den Reumannplatz sind Parkplätze Mangelware. Noch dazu ist etwa die Hälfte der Stellplätze in der Wielandgasse als Kurzparkzone ausgewiesen. Trotzdem herrscht in dem Gebiet jede Minute ein wahrer Beschaffungs-Krimi um den freien Platz für das Auto.

Obwohl die Parkplatz-Misere dem Rathaus (MA 46/Verkehrsorganisation) bestens bekannt ist, stellt die Stadt dem Filmteam heute Mittwoch ganze Straßenzüge zur Verfügung. Insgesamt werden über 40 Parkplätze 15 Stunden lang "verschenkt". Problematik: Keine gebührenpflichtige Kurzparkzone fällt darunter. Die MA 46 vergab nur Gratisparkplätze. Die Anrainer sind wütend: "Soll doch das Filmteam in der Kurzparkzone die Autos abstellen. So müssen wir für jede halbe Stunde zahlen und uns um die Stellplätze raufen."