13A bekommt Gelenkbusse

Knapp 13 Millionen Fahrgäste fahren jährlich mit dem 13A. Damit ist die Linie die am meisten genutzte in Wien. In Spitzenzeiten sind derzeit 20 12-Meter-Busse gleichzeitig unterwegs. Trotz einem Intervall von 3-4 Minuten drängen sich täglich Dutzende Fahrgäste in den Bus.

Daher wird im Frühjahr 2015 auf auf die neuen 18 Meter langen, umweltfreundlichen und leisen Mercedes Citaro Gelenkbusse umgestellt. Durch die neuen Busse können um 50 Prozent mehr Personen befördert werden. Das bringt sowohl für die Fahrgäste, als auch für die Wiener Linien eindeutige Verbesserungen und höhere Fahrplantreue.

Dafür sind allerdings Umbauten notwendig, die die Autofahrer weniger freuen dürften: Die zeitlich eingeschränkten Busspuren müssen nun für die gesamte Betriebszeit gelten, um das Einfahren in die Haltestellen mit dem Gelenkbus zu erleichtern. Dazu müssen an Engstellen insgesamt 20 Parkplätze weggenommen werden, damit der längere Bus problemlos durchfahren kann. Dazu müssen auch einige Haltestellen baulich verändert werden. Die Änderungen wurden von den Wiener Linien analysiert und sind mit geringem Aufwand durchführbar. Öffi-Stadträtin Renate Brauner (SP) will sich nun bei Bezirken dafür einsetzen, dass diese baulichen Änderungen zeitgerecht umgesetzt werden.