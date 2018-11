13 Wiener Austrotürken verlieren die Staatsbürgerschaft

Die Neos verweisen darüber hinaus darauf, dass Österreichern mit türkischen Wurzeln möglicherweise zu Unrecht der Entzug der österreichischen Staatsbürgerschaft drohe. Einige, „die gar nicht die türkische Staatsbürgerschaft besitzen“, seien mit Staatenlosigkeit bedroht.

Obwohl seitens der Stadt Wien klargestellt wird, dass von der Behörde in den Feststellungsverfahren grundsätzlich „amtswegig ermittelt“ werde und keine Beweislastumkehr bestehe, bezweifeln das Betroffene. So kritisiert etwa Rechtsanwalt Vedat Gökdemir, der etwa 20 derartig gelagerte Fälle bearbeitet, dass vermeintliche Doppelstaatsbürger in Verdachtsfällen Nachweise erbringen müssten, dass sie keine sind. „Wenn die Behörde etwas behauptet, dann muss sie das auch unter Beweis stellen“, meint der Jurist, der die Aussagekraft der Wählerevidenz infrage stellt.

Bernhard Ichner