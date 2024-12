13- und 14-Jähriger sollen in einer Nacht in 4 Wiener Geschäfte eingebrochen sein

In der Nacht zum Sonntag konnte die Wiener Polizei zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren nach einer Serie von Einbrüchen in mehreren Geschäften festnehmen. Der 13-jährige Serbe und der 14-jährige Syrer sollen zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr in insgesamt vier Lokale eingebrochen sein.