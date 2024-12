14-Jährige am Wiener Praterstern sexuell belästigt und gewürgt

Am Dienstag ist im Wiener Landesgericht gegen einen 18-jährigen Burschen verhandelt worden, weil er am 15. September 2023 ein damals 14 Jahre altes Mädchen am Praterstern sexuell belästigt, ihr das Mobiltelefon gestohlen und die Schülerin schließlich auch noch zu Boden gestoßen, auf sie eingetreten und sie gewürgt haben soll.