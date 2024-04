13-Jähriger soll in Klassenzimmer in Wien mit Pfefferspray gesprüht haben

Ein 13-Jähriger Bursche hat am Mittwoch in einer Schule in Wien-Leopoldstadt in einem Klassenzimmer offenbar mit Pfefferspray gesprüht, den er zuvor auf der Straße gefunden hatte. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Heute" (online). Sieben Kinder wurden verletzt und von der Wiener Berufsrettung erstversorgt. Danach wurden sie zur weiteren Abklärung in Spitäler gebracht.