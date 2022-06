12-Jährige am Schutzweg von Pkw-Lenkerin lebensgefährlich verletzt

Stadlauerstraße, bei der Kreuzung mit der Langobardenstraße, Wien-Donaustadt. Eine 39-jährige Lenkerin will von der Stadlauerstraße kommend links in die Langobardenstraße einbiegen. Just in diesem Moment soll auch ein 12-jähriges Mädchen die Langobardenstraße im Bereich des dortigen Schutzweges überquert haben.

Die Lenkerin soll das Mädchen mit ihrem Pkw erfasst und niedergestoßen haben.