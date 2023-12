Erstmals keine Einigung: Sondersitzung zum Budget im 15. Bezirk geplant

Kritik am Ablauf äußert auch Bezirksvorsteher-Stellvertreter Haroun Moalla (Grüne): "Baupläne, die schon seit Monaten in der Schublade liegen, werden den Bezirksräten und der Bezirksbevölkerung vorenthalten. Darunter auch die Bebauung des Areals am Westbahnhof." Sowohl ÖVP als auch Grüne gaben gegenüber Kurier an, mehr Transparenz von der Mehrheitspartei SPÖ zu fordern.

Debatte um Großprojekte

Große Intransparenz soll vor allem bei Großprojekten wie Mariahilfer Straße, Westbahnpark oder Hauptradroute Hütteldorferstraße herrschen. „Das aufgeblasene und undurchsichtige Budget für Öffentlichkeitsarbeit und die Tatsache, dass erst zwei Tage vor Sitzung der eigentliche Budgetentwurf, mit fast 6 Millionen Euro höheren Ausgaben als in der Vorversion, ausgesendet wurde, schoss dann den Vogel ab", ergänzt Moalla. Zudem sei es schwierig etwaige Änderungen in dem kurzfristigen Zeitfenster mit der eigenen Fraktion abzustimmen, erklärt Ofner.