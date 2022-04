11,5 Kilo Marihuana: Drogenbande in Wien ausgehoben

Die Wiener Polizei hat am Montag eine Drogenbande ausgehoben, die seit fünf Jahren Marihuana in einer Wohnung in der Leopoldstadt im großen Stil produziert und verkauft haben soll. Drei Männer im Alter von 38, 39 und 40 Jahren wurden festgenommen, nach einem vierten Verdächtigen wird noch gefahndet. Die Polizei fand in der Wohnung 400 Cannabispflanzen und 11,5 Kilogramm Cannabiskraut. Die Verdächtigen zeigten sich zum Teil geständig.

Nur als "Gärtner" gearbeitet

Einer der Männer will aber nichts mit dem Vertrieb zu tun gehabt haben, er will laut Polizei nur als "Gärtner" gearbeitet haben. Aufgeflogen war die Sache, weil sich ein Nachbar über den Cannabisgeruch beschwert hatte.