100 Jahre Gemeindebau: Neuerungen und Kultur zum Jubiläum

Die Wiener Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal hat heute im Rahmen einer Pressekonferenz das Jubiläumsjahr des Gemeindebaus offiziell eingeläutet.

"Der Gemeindebau ist viel mehr als nur ein günstiges Dach über dem Kopf. Der Gemeindebau ist die Vision von einer Stadt, die für alle da ist. Damals in der Not nach dem Ersten Weltkrieg hat die Wiener Stadtregierung erkannt, dass leistbares und lebenswertes Wohnen ein Grundrecht ist, das für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft und die Lebensqualität in einer Stadt entscheidend ist – und das von der Politik durchgesetzt werden muss", so Wohnbaustadträtin Gaal. Dieser Tradition sei die Stadt Wien nunmehr seit 100 Jahren verpflichtet und setze sie heute mit Leidenschaft fort.