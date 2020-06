100.000 demonstrieren für Schwulen-Rechte

Von 11. bis 15. Juni setzt Wien ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Unter dem Motto „Proud by Choice“ findet Österreichs größte Veranstaltung der Lesben-, Schwulen- und Transgender-Community statt – die „ Vienna Pride“. Allein bei der Regenbogenparade, die am 14. Juni gegen die Fahrtrichtung – also andersrum – die Ringstraße entlangziehen wird, werden rund 100.000 Menschen für rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung demonstrieren.