Terrorverdacht: Zwei Tote nach Messerangriff in Paris

Anti-Terror-Ermittlungen nach Attacke

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zu den Motiven des Mannes wurde zunächst nichts bekannt. In Paris hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt tödliche islamistische Angriffe gegeben. Die französischen Sicherheitskräfte befinden sich daher in erhöhter Alarmbereitschaft. Die Pariser Staatsanwaltschaft prüft, ob es bei dem Messerangriff mit zwei Toten Hinweise auf einen Terror-Hintergrund gibt.

Laut tunesischem Nachrichtendienst Tunesie Numerique soll der Angreifer vor seiner Attacke "Allah Akbar" gerufen haben, was auf einen terroristischen Hintergrund hindeuten würde. Bestätigt wurde das aber vorerst noch nicht. Noch in der Nacht auf Sonntag haben Anti-Terror-Spezialisten die Ermittlungen übernommen. Das sagte der verantwortliche Staatsanwalt François Molins am späten Samstagabend in Paris.