Zwei Österreicher tot in Spanien gefunden

In der spanischen Stadt Bonares in der Nähe von Sevilla ist am Mittwoch ein österreichisches Ehepaar tot in seinem Haus gefunden worden. Die beiden Körper wiesen massive Zeichen von Gewalteinwirkung auf, hieß es in spanischen Medienberichten.

Außenamtssprecher Thomas Schnöll bestätigte das Ableben des Ehepaares, im Moment laufe die Identifizierung der Leichen.

Spanischen Medienberichten zufolge lebte das Paar bereits seit 15 Jahren in Spanien. Demnach wurde das Ehepaar am Mittwoch von den Angestellten tot aufgefunden. Die etwa 70-Jährigen Pensionisten wiesen massive Kopfverletzungen auf. Einem Online-Bericht der spanischen Zeitung Provincia zufolge gehen die Ermittler derzeit von Raubmord aus.

Schwere Kopfverletzungen

Über die Botschaft sei man in Kontakt mit den spanischen Behörden, versicherte Schnöll am Donnerstag. Die massive Gewalteinwirkung könne er noch nicht bestätigen, sagte er. Spanische Medien berichteten jedoch einstimmig von groben Verletzungen, vor allem am Kopf, und sprachen von einem Gewaltverbrechen.

Huelva Información zufolge hatte das Ehepaar erst vor wenigen Wochen den Diebstahl eines Tablets gemeldet. Vermutungen lauten dahin gehend, dass die Täter nun erneut gekommen sind. Offenbar befand sich in der Villa auch ein Tresor, den sie aufbrechen wollten.

Das Paar habe dem Portal zufolge kaum Kontakt zu Nachbarn gehabt, der Hund der Toten sei außerhalb des Anwesens gefunden worden.

Eine angeordnete Obduktion soll laut Polizei Klarheit bringen.