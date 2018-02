Ein Flug der United Airlines von Kalifornien nach Honolulu brachte für die Passagiere einen Schreckmoment, der aber glimpflich endete. Kurz vor der Landung löste sich die Verkleidung des Triebwerks. Videos und Bilder des Vorfalls verbreiteten sich in den Sozialen Medien. Trotz des Schadens landete die Maschine sicher auf dem Flughafen in Honolulu, die Piloten hatten um eine Notlandung gebeten.

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw