Saudi-Arabiens Frauen kämpfen gegen Fahrverbot

Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen. Viele wollen das nicht länger hinnehmen: Im Rahmen einer Kampagne, die seit 20. September läuft, werden die Bürgerinnen des islamischen Königreichs dazu aufgerufen, sich hinters Steuer zu setzen. Die Kampagne hat bereits mehr als 20.000 Unterstützer im Land.

Am 26. Oktober ist es so weit: Dann wollen sich die Frauen geschlossen gegen das Fahrverbot stellen und Autos chauffieren. Sie riskieren damit, von der Religionspolizei festgenommen zu werden, was in der Vergangenheit bei ähnlichen Aktionen schon öfters geschehen ist.

In dem konservativen Königreich Saudi-Arabien wird der Islam besonders streng ausgelegt. Geistliche argumentieren damit, dass es negative Auswirkungen auf die Eierstöcke und das Becken haben könnte, wenn Frauen Auto fahren. Frauen am Steuer, so heißt es, würden Probleme beim Kinderkriegen riskieren.