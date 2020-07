Vom Favela-Kind zum Top-Arzt

"Aber ich habe nicht vergessen, woher ich komme. Das Glas Milch, das mir die Nachbarin für den Schulweg gab, ist in meinem Bewusstsein stets präsent – und zugleich Auftrag: Jetzt will ich helfen und anderen Chancen erschließen", erläutert Edgar. Konkret: In der Rio-Favela Jacarezinho will er 2015 eine Zahnklinik eröffnen. Dort sollen nicht nur Behandlungen durchgeführt, sondern auch Kurse zur Ausbildung von Zahntechnikern angeboten werden. "Und die angehenden Fachärzte, meist aus höheren Schichten, sind so auch einmal mit der armen Seite des Landes konfrontiert", weist der Endvierziger auf den gesellschaftspolitischen Aspekt des Projektes hin. Womit sich der Kreis für Edgar schließt – von der Favela in die Favela.

Seine Mutter lebt immer noch in einer. "Ich habe sie schon x-mal eingeladen. Sie kommt einfach nicht. Sie hat keine Ahnung, was ich erreicht habe und wie ich lebe", erzählt er traurig und ringt sich wieder unter Tränen zur bitteren Wahrheit durch: "Was hat meine Mutter für mich getan, außer dass sie mich zur Welt brachte? Nichts. Das ist hart, aber so ist es. Meine Familie waren die Salesianer, mein Vater ist Mesquita, er hat mein Leben geprägt. Dafür bin ich ihm ewig dankbar", sagt der Mann mit dieser einzigartigen Vita, blickt gedankenversunken vom obersten Stock seines Hauses auf das sich vor ihm ausbreitende Blätterdach des Urwaldes und lächelt.

Edgar ist angekommen.