Die aktuelle Vogelgrippe-Epidemie in Europa hat offenbar Tschechien erreicht. Die Viruserkrankung sei bei Schwänen um die Stadt Znojmo (Znaim) und bei zwei kleineren Geflügelbetrieben in der Verwaltungsregion Südmähren nachgewiesen worden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Prag am Mittwoch mit.

Noch liefen die Untersuchungen zum Virus-Subtyp. Man gehe aber davon aus, dass es sich um die aggressive Variante von H5N8 handelt, sagte der Leiter der staatlichen Veterinärbehörde, Zbynek Semerad.

Diese für Vögel sehr gefährliche Form war zuletzt unter anderem in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, der Slowakei und Kroatien festgestellt worden. In Deutschland sind alle Bundesländer mit Ausnahme des Saarlandes betroffen.

Die tschechischen Behörden richteten eine Sperrzone um die betroffenen Betriebe in den Städten Moravsky Krumlov (Mährisch Kromau) und Ivancice (Eibenschütz) ein. Alle Tiere sollen nun gekeult werden. Die genaue Anzahl war zunächst nicht bekannt.