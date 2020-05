Vatikan lässt über Zölibat diskutieren

Zu einer der brennendsten Fragen der Kirche kommen jetzt aus Rom neue Signale. Über den Zölibat könne man diskutieren, weil er eine kirchliche Tradition ist und kein Dogma, sagte jetzt der designierte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin der venezolanischen Tageszeitung El Universal. Der 58-jährige Kirchendiplomat aus dem norditalienischen Vicenza wird die Kurie reformieren müssen. Rangmäßig ist er die neue Nummer zwei im Vatikan.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Kirchendiplomat seine Worte unbedacht gewählt hat. Er sagte: „Man kann über jene Themen diskutieren, die keine Dogmen sind und Änderungen überlegen. Diese müssen allerdings im Dienst der Einheit und nach dem Willen Gottes erfolgen“.

Diese Frage sei „eine große Herausforderung“ für den Papst. Man müsse „Gottes Wille und der Geschichte der Kirche folgen“. Er verteidigte den Wert der Ehelosigkeit der Priester, der sich in den ersten Jahrhunderten der Kirche etabliert habe. Man könne jedoch nicht das Problem des Priestermangels ignorieren, aufgrund dessen die Kirche gezwungen werden könnte, die Regel des Zölibats zu revidieren.

Am 15. Oktober wird Pietro Parolin in sein Amt als Kardinalstaatssekretär eingeführt. Er löst den äußerst konservativen Kardinal Tarcisio Bertone ab. Papst Franziskus wird auch mit dieser Entscheidung immer deutlicher ein Gegenpol zum Papst emeritus Benedikt. . Der Argentinier glaubt an den „offenen Geist und das gläubige Herz“, beten solle man „wie ein Kind zu Weihnachten“, schreibt er in seinen zwei Büchern, die gerade auf Deutsch erschienen sind. ( Franziskus: Mein Leben, mein Weg, Offener Geist und gläubiges Herz, Herder) Als Erzbischof von Buenos Aires erzählte Mario Bergoglio gerne den Witz von den zwei Priestern, die sich über ein künftiges Konzil unterhalten: „Und einer fragt: ,Wird ein neues Konzil den Pflichtzölibat aufheben?’ Und der andere gibt zur Antwort: ,Ich meine ja.’ Aber der erste Priester fügt hinzu: ,In jedem Fall werden das nicht mehr wir erleben, sondern unsere Kinder.’“

Für Bergoglio ist jetzt die Ehelosigkeit der Priester kein „Glaubensartikel“, sondern nur eine Norm. Im Bereich der Glaubensmoral kritisierte er, dass viele Priester „am liebsten über die Sexualmoral reden: Ob man das oder jenes darf oder nicht darf. Ob man schuldhaft gehandelt hat oder nicht. Und so vergessen wir den Schatz des lebendigen Christus, den Schatz des Heiligen Geistes in unseren Herzen...“.