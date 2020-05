Erster Schultag nach dem Massaker

Ein schwerer Tag für die Kinder aus Newtown, Connecticut: Rund drei Wochen nach dem Massaker an der Sandy Hook Elementary School begann für sie wieder die Schule. Die Kinder werden bis auf weiteres an der Chalk Hill Middle School im rund 15 Kilometer entfernten Städtchen Monroe unterrichtet. Es handle sich bei der Chalk Hill School wohl um die sicherste Schule der USA, sagten Polizeikräfte – die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. So wird etwa jedes Fahrzeug gestoppt, das sich dem Schulgelände nähert.

Arbeiter und viele Freiwillige haben die Chalk Hill School in den vergangenen Wochen liebevoll restauriert. Sogar die Böden in Bädern und WCs wurden erhöht, damit die Volksschulkinder es leichter haben. Die Farben sind freundlich; alle wollen, dass sich die Kinder in ihrer neuen Schule so wohl wie möglich fühlen. Einige von ihnen haben mitansehen müssen, wie ihre Mitschüler und Lehrer erschossen wurden. Sie sind schwer traumatisiert. In den ersten Tagen ist es den Eltern daher gestattet, bei ihren Kindern in der Schule zu bleiben. Viele Familien haben Stofftiere mitgebracht.