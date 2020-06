Uli Hoeneß tritt Haftstrafe an – ohne Pressefoto

Bald wird Uli Hoeneß der prominenteste Häftling des Landsberger Gefängnisses sein. Die Haftanstalt bereitet sich auf einen Medienansturm vor. Ende März wurden Reporter zu einer Besichtigung eingeladen. Auch Fotografieren und Filmen war erlaubt – die absolute Ausnahme in Haftanstalten.

Uli Hoeneß , der ehemalige Präsident und Aufsichtsratschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München, war am 13. März wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Der 62-Jährige verzichtete auf eine Revision und legte seine Ämter beim FC Bayern nieder. Er muss voraussichtlich nach Ostern seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt in der Nähe von München antreten.

Hoeneß darf nicht auf einen Promi-Bonus im Gefängnis hoffen: "Es werden alle gleich behandelt", sagte die Leiterin des Gefängnisses von Landsberg, Monika Groß, nun vor etwa 150 Journalisten. Hoeneß müsse nach seinem Haftantritt zunächst eine maximal zweiwöchige Zugangsphase mit mehreren Untersuchungen durchlaufen. In der Zeit sei eine Zwei-Mann-Zelle die Regel, hieß es. Später steht Hoeneß eine etwa acht Quadratmeter große, spartanisch eingerichtete Einzelzelle zu. Wecken ist um 5.50 Uhr, zwei Stunden Freigang am Nachmittag sind die Regel, "Generaleinschluss" in der Zelle ist um 19 Uhr.

Der offene Vollzug mit Arbeit außerhalb des Gefängnisses sei in der Regel erst 18 Monate vor Haftende möglich, sagte Frank Arloth vom bayerischen Justizministerium.