"Kommst du wieder?" fragte er – Ja, wir kamen zum Helfen

Im großen Community-Center inist auch am buddhistischendie Bibliothek besucht und suchen Dutzende Hilfe im kleinen Medical Center. Im moslemischen Jugend-Center funktioniert eine kleine Ausbildungsstätte für Tourismus-Berufe. Die wieder aufgebaute Schule ist voll im Betrieb und schon wieder mit neuer Fassadenbemalung.

Im Osten ist die Situation anders. Ganz anders organisierten wir vor zehn Jahren den zweiten Schwerpunkt der KAA-Hilfsaktion im vom Tsunami schwer getroffenen Osten, den wegen der damaligen Bürgerkriegslage die meisten Hilfsaktionen mieden. Dort arbeiteten wir mit der großen singhalesischen Selbsthilfe-Organisation Sarvodaja beim Aufbau von zwei Dörfern zusammen. Die Philosophie war anders als im Süden. Die Tsunami-Opfer wurden nicht nur in die Planung einbezogen, sie arbeiteten auch selbst am Bau ihres Dorfes mit.

Mit unserem damaligen direkten Partner, dem Sohn des hoch geachteten Gründers und Generalsekretärs von Sarvodaja, Vinja Ariyanatne, erlebten wir in Vaddavan eine funktionierende Dorfgemeinschaft von 230 Familien in 200 Häusern.

Wie schon bei den ersten Besuchen in diesem Krisengebiet vor Jahren imponiert, wie selbstbewusst die Frauen auftreten. Ihre Dominanz bei einer großen Begrüßungszeremonie im Gemeindezentrum lag gewiss nicht nur daran, dass die aktive Männer-Generation beim Fischen war.Hier und im zweiten Dorf des Ost-Projektes Vaddavan werden wir mit der sehr unterschiedlichen Problematik des weit verbreiteten Arbeitsexportes auf die arabische Halbinsel konfrontiert.

Da – die junge Frau mit einem Kind in einem gut ausgestatteten Haus. Ihr Mann arbeitet in Nahost und schickt jeden zweite Monat 28.000 Rupien, deutlich über dem lokalen Durchschnittsverdienst. 100 Meter weiter die Großfamilie, der die Mutter vorsteht – ihr Mann hat sich vor Jahren erhängt, weil sie zur Arbeit nach Saudi-Arabien ging. Und schließlich in unmittelbarer Nachbarschaft das fast schon luxuriös ausgebaute Haus einer jungen Familie – dafür hatten fünf Brüder das Geld aus Saudi-Arabien geschickt.

Die Hilfsaktion KAA konnte solche und unendlich viele andere Probleme Sri Lankas nicht einmal ansatzweise lösen. Sie hat aber Tausenden Menschen nach dem Horror des Tsunamis Chancen geboten, die sie sonst nie gehabt hätten. Was sie daraus gemacht haben, konnten wir jetzt nur mit Respekt zur Kenntnis nehmen.

Max Santner kam übrigens noch eine Erinnerung: Am Ende seines ersten Ganges durch die furchtbare Zerstörung nahm ihn damals ein elfjähriger Bub an der Hand: "Do you come back?" Yes he came, und KAA und alle seine Spendern und Partner kamen mit ihm.