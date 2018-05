Trump traf Kim Kardashian im Weißen Haus

Es war ein Treffen mit Kim. Die Rede ist nicht vom nordkoreanischen Machthaber, sondern vom Reality-TV-Star.

Kim Kardashian (37) hat US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus besucht. Nach Angaben der Zeitschrift "Vanity Fair" wollte sich Kardashian bei Trump für die Begnadigung der 63 Jahre alten Alice Marie Johnson einsetzen, die eine lebenslange Freiheitsstrafe im Zusammenhang mit Drogendelikten verbüßt.

Ohne Kanye

Ganz in Schwarz gekleidet und in zitronengelben Stilettos erschien Kardashian am Mittwoch (Ortszeit) ohne ein Kamerateam ihrer TV-Show "Keeping up with the Kardashians" im Weißen Haus. Auch nicht dabei waren ihre Schwestern und ihr Mann, Trump-Fan und Rapper Kanye West.