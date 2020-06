Tibet: "Selbstverbrennung ist Hilfeschrei"

Menschen, deren Kleider lichterloh in Flammen stehen; verkohlte Körper auf der Straße; Sicherheitskräfte, die keine Hilfe leisten, sondern sogar noch zuschlagen – es sind zutiefst verstörende Bilder und Videos, die immer wieder aus den chinesischen Tibeter-Gebieten hinausgeschmuggelt werden. Sie dokumentieren Selbstverbrennungen aus Protest gegen die seit 62 Jahren anhaltende Besetzung T­ibets durch China.

Die unabhängige Gesellschaft für bedrohte Völker listet in ihrem jüngsten Bericht 34 solcher Fälle allein seit März 2011 auf.

„ Selbstverbrennung ist ein Hilfeschrei an die Welt“, meinte dazu am Dienstag Migmar Raith, einer der Organisatoren der großen S­olidaritätskundgebung für Tibet, zu der am 26. Mai auch der Dalai Lama auf dem Wiener Heldenplatz reden wird. Die einzige Form von Gewalt im tibetischen Widerstand sei jene, die sich gegen sich selbst richtet.

Die Verzweiflungstaten der meist jungen tibetischen Mönche und Nonnen sind für Raith nur der sichtbarste Ausdruck für die sich dramatisch verschlimmernde Lage der Tibeter. Die Führung in Peking habe ihr Versprechen aus der Zeit vor den Olympischen Spielen 2008 gebrochen, mehr auf die Menschenrechte zu achten.

Politisch herrsche seit damals absolute Funkstille mit der tibetischen Exil-Regierung. Deren schriftliches Angebot einer echten Autonomie für T­ibet innerhalb Chinas wurde nie beantwortet.