Texas: Massaker in Kirche - Schütze tötete sich selbst

Das Motiv hinter dem Massaker mit 26 Opfern gibt nach wie vor Rätsel auf. Eine Sprecherin der US-Luftwaffe sagte, ein Militärgericht habe den heute 26-jährigen Mann im Jahr 2012 wegen Angriffen auf seine Frau und das gemeinsame Kind verurteilt. Zwei Jahre später sei er aus der Luftwaffe entlassen worden.

Der mit einer schusssicheren Weste ausgestattete und ganz in Schwarz gekleidete Schütze flüchtete nach dem Massaker in seinem Wagen. Er wurde später tot gefunden. Derzeit geht man davon aus, dass der Schütze durch eine Schusswunde gestorben ist, die er sich selbst zugefügt hat, wie Joe Tackitt, der Sheriff von Wilson County, Montagfrüh in einem Interview mit CBS News erklärte. Nach seinen Angaben sollen angeheiratete Familienmitglieder des Täters in der Vergangenheit öfter das Gotteshaus besucht haben, in dem der Mann das Blutbad angerichtet hat. Sie seien bei der Tat am Sonntag aber nicht im Gottesdienst gewesen.

Zu den Toten zählt auch die 14-jährige Tochter des Pastors, wie die Ehefrau des Geistlichen dem Sender CNN bestätigte. Demnach hielten sich die Eltern des Mädchens zur Zeit der Schüsse nicht in dem Gotteshaus auf. Die First Baptist Church sei das Zentrum der kleinen Gemeinde Sutherland Springs, die gut 50 Kilometer östlich von San Antonio liegt. Im Durchschnitt kommen meist rund 50 Menschen zu der sonntäglichen Andacht. Der Angriff sei laut Gouverneur Greg Abbott der schlimmste Schusswaffenangriff in der texanischen Geschichte.