Terror in Kanada: Gefahr der "einsamen Wölfe"

Der Schock über die Attacke gegen ihr Parlament trifft die Kanadier umso heftiger, als es bereits der zweite Terrorangriff mit vermutlich islamistischen Hintergrund innerhalb nur dreier Tage war: Am Montag hatte ein 25-jähriger Kanadier bewusst zwei Soldaten vor einem Einkaufszentrum nahe Montreal überfahren. Nur einer überlebte. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd durch die Polizei wurde Martin Coutoure Rouleau von der Polizei erschossen. "Er ist gestorben, wie er wollte: als Märtyrer", schilderte ein Freund des Attentäters später der Zeitung The Star.

Zwei Attentäter, die einander nicht kannten und ihre Anschläge jeder für sich planten – aber aus Sicht der Behörden beunruhigend viele Parallelen aufweisen. Beide, in Kanada geborenen jungen Männer wuchsen in Wohlstand auf – Michael Zehaf-Bibeau besuchte gar teure Privatschulen. Beide scheiterten beim Übergang in ein geregeltes Berufsleben. Immer wieder wurde der spätere Ottawa-Attentäter Zehaf-Bibeau wegen Drogenbesitzes verhaftet, mehr und mehr driftete er in die Kleinkriminalität ab, verbrachte Monate im Gefängnis.

Als beide vor Kurzem zum Islam konvertierten, kam die Wende. Doch während sich Auto-Attentäter Rouleau samt Bart und langen Gewändern sofort zum radikalen Islamisten wandelte, verstörte Zehaf-Bibeau vor allem mit seltsamen Ticks. "Ich werde vom Teufel verfolgt", ließ er seine Freunde wissen. Kanadas Behörden hatten ihn immerhin so ernst genommen, dass sie ihm Reisedokumente verweigerten. Mehrmals hatte Zehaf-Bibeau zuletzt den Wunsch geäußert, in den Nahen Osten zu fahren.