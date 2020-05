Synode: "Kirche grenzt niemanden aus"

Gespannt wurde der hinter vatikanischen Mauern tobende Konflikt zwischen Bischöfen und Kardinälen verfolgt. Die Aufforderung des Papstes ("Redet offen!") entwickelte ihre eigene Dynamik. Angeregte Debatten über den Umgang mit Homosexualität, Scheidung und zweite Ehe wurden geführt. Wie die im Abschlussdokument auf Wunsch des Papstes veröffentlichten Abstimmungsergebnisse bestätigen, möchte ein Teil der Bischöfe, dass alles beim Alten bleibt. Als einflussreichster Vertreter des konservativen Lagers gilt dabei der deutsche Glaubenspräfekt Müller. Er pocht auf die "Unauflöslichkeit der Ehe".

Dem gegenüber stehen liberalere Kräfte um Kardinal Kasper, die eine Anpassung an moderne Realitäten für notwendig halten. Ein möglicher Weg wäre die Kommunionszulassung von Geschiedenen und wiederverheiraten Geschiedenen, die nach der Trennung um Buße baten. Bei keinem Thema spiele die jeweilige Kultur und Gesellschaft so eine große Rolle wie bei Ehe, Familie und Sexualität. Dementsprechend schwer sei es, hier eine "gemeinsame Sprache" zu finden, meint etwa Kardinal Marx. Was die Kirche hier versuche, käme einem "soziologischen Abenteuer" gleich. Beim Umgang mit Homosexualität schieden sich angeblich über Ländergrenzen weg die Geister. Einer willkommenen Aufnahme der Homosexuellen in der Kirche – ohne eine legale Anerkennung ihrer Partnerschaften – dürfte jedoch nichts im Weg stehen.