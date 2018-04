Südkorea will Friedensnobelpreis für „Engel“ aus Österreich

Sieht man die idyllische, dicht bewaldete Insel Sorokdo (Sorok) vor der Südküste Koreas, kann man nicht glauben, welche Unmenschlichkeit hier einst herrschte.

Wenige hundert Meter vom Festland entfernt, waren hier ab 1916 jahrzehntelang Lepra-Kranke interniert – auch noch, als die Isolierung infizierter Patienten in anderen Ländern bereits als unnötig galt.

Hilfe erhielten die Menschen kaum, stattdessen mussten sie schwere Arbeit verrichten, wurden misshandelt und zwangssterilisiert. Fluchtversuche führten zu lebenslanger Haft, selbst nach einer Heilung bestand keine Aussicht auf Heimkehr. Immer wieder gab es Selbstmorde.

„Es gab hier keine Hoffnung“, erinnert sich die Tiroler Krankenschwester Marianne Stöger (84) in einer südkoreanischen Dokumentation über ihre Arbeit, die am Donnerstag in der Wiener Urania gezeigt wurde. „Da habe ich überlegt, was zu tun ist.“