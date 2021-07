Straßenbahn statt Papamobil

Der Weltjugendtag der morgen, Dienstag, starten und bis Sonntag dauern wird, wird die südpolnische Stadt dominieren. Der aus Krakau stammende Papst Johannes Paul II. hatte die Veranstaltung 1985 als feste Größe etabliert. "Es werden Tage der Einheit und des Friedens sein, und gerade der Frieden ist im heutigen Europa bedroht", sagte Gastgeber Stanislaw Dziwisz, Erzbischof von Krakau. Aber auch Polen hätte inneren Frieden nötig, und dass Dziwisz das eigene Land in seiner Rede ausließ, war kein Zufall.

Polen wirkt durch die Eingriffe der Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" ( PiS) in den Staat und die Gesellschaft zerrissen. Und wer als Fragesteller aus dem Ausland versucht, mit Geistlichen über die "polnische Teilung" zu sprechen, stößt auf wenig Gegenliebe. Denn die katholische Kirche, der mehr als 90 Prozent der Bevölkerung angehören, hat sich auf Seiten der PiS-Partei geschlagen. Dabei wurde der Klerus mit Steuergeschenken und einer versprochenen Verschärfung des Abtreibungsgesetzes überzeugt.

Dies ist schlüssig. Laut Johannes Paul II. teilt sich die Welt in eine "Zivilisation des Todes" (dazu gehören Verhütung und Schwangerschaftsabbruch) sowie eine "Zivilisation des Lebens". Papst Franziskus unterteilt jedoch in eine "Kultur der Abweisung" und eine "Kultur des Mitgefühls"; er steht somit nicht in der Nachfolge des polnischen Papstes wie etwa Benedikt XVI.