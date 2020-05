Hobbygärtner als Polit-Zielgruppe

Es ist ein riskantes Manöver. "Sie haben nur eines gemeinsam", analysiert Autor Raul del Pozo, "das Ziel, die Volkspartei von der Macht zu verdrängen." Das Risiko dabei: " Podemos könnte die Sozialisten bei den Parlamentswahlen Ende des Jahres überflüssig machen."

Ein Bündnis würde den Linksruck in Spanien untermauern. Noch haben die Konservativen die meisten Stimmen im Land. Aber konservative Hochburgen, wie Madrid und Valencia, könnten bald von den Linken regiert werden. "Das ist die Rechnung für Jahre der Korruption", urteilt die Ex-Richterin. "Trotz einer Angstkampagne der Konservativen, die das Gespenst der Volksfront an die Wand malten." Kopfzerbrechen bereiten Carmenas Reformvorhaben Unternehmern und Investoren: Die Zahl der Beamten will sie aufstocken und deren Gehälter hinaufsetzen. Von der Vorgängerin privatisierte Dienste, wie Müllabfuhr und Straßenreinigung, sollen wieder öffentlich verwaltet werden. Auch Bauprojekte, die ausländische Investoren anlockten, werden "strengstens geprüft".

Hobbygärtner Alberto ist vom neuen Wind begeistert. Im Multikultibezirk Lavapiés baut er mit Gleichgesinnten zwischen Häuserfassaden Salat und Paradeiser an. " Carmena schätzt unsere Arbeit", freut sich Alberto über die späte Anerkennung. Sobald sie Bürgermeisterin ist, will sie Gemeinde-Grundstücke bereitstellen: Die kollektiven Gemüsebeete sollen zum Symbol für die Wende in Madrid werden.