Um 20.13 Uhr kam es in der schwedischen Stadt Malmö zu einem Polizeieinsatz. Ein Zeuge berichtete von 15 bis 20 Schüssen während der Feiern schwedischer Fußballfans. Das Nationalteam hatte am Montag mit 1:0 gegen Südkorea bei der Fußball-WM in Russland gewonnen. Vier Personen wurden verletzt.

Die Polizei gab in einem ersten Statement bekannt, nichts über das Motiv des oder der Schützen zu wissen.