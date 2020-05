San Francisco zeigt sich künftig zugeknöpft

Im Stadtteil Haight-Ashbury nahm in den 1960er Jahren mit dem „Summer of Love“ einst die Hippiebewegung ihren Anfang. Gleich daneben liegt „The Castro“ - ein Viertel, in dem sich San Franciscos homosexuelle Bevölkerung konzentriert. Nicht umsonst also ist die Weltstadt an der Westküste der USA für ihre Liberalität berühmt.

Nun kratzt eine neue Vorschrift am Ruf von Frisco, die Hochburg für Toleranz und Freiheit schlechthin zu sein: Ab Februar 2013 soll nämlich ein Nacktheitsverbot Gesetz werden. Mit knapper Mehrheit stimmten am Dienstag die Abgeordneten einem Entwurf zu, wonach das Zeigen entblößter Genitalien in der Öffentlichkeit verboten sein wird. Auf Straßen, Plätzen, Gehsteigen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln darf dann niemand mehr hüllenlos unterwegs sein. Vom Verbot ausgenommen sind nur noch bewilligte Straßenfeste und Paraden - wobei ein blanker Busen weiterhin überall präsentiert werden darf.