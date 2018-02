Rom: Die ewige Stadt im Schnee

Eine Kältewelle hat Europa erfasst und auch Rom in weiß getaucht.

Obwohl es eher selten so stark schneit, kalte Winter kannten auch die alten Römer nur zu gut. In einer besonders kalten Periode in der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung fror der Tiber sogar mehrmals komplett zu. Dazu ist es bis jetzt noch nicht gekommen, wie auf diesem Foto zu sehen ist.

Der Traum aller Kinder: Viele Schulen hatten wegen des Schneefalls geschlossen. Schneemann-Bauen mit Blick auf die Kuppel des Petersdoms ist ein würdiges Ersatzprogramm.

Auch zugeschneit: das Forum.

Wer ganz alleine ohne lästige Touristenmassen durch das einstige Zentrum der Welt spazieren möchte, sollte sich besser warm einpacken.

Der Bildhauer Francesca Antonello formt am Forum einen Kopf aus Schnee.

Nur einen (etwas weiteren) Steinwurf entfernt gibt es mehr Action zu sehen: Die Hänge des Circus Maximus eignen sich zum Rodeln, vor dem Hintergrund des Palatin, früher der Wohnsitz der Reichen und Mächtigen.

Wo vor 2000 Jahren die Pferdewagen um die Wette fuhren und bis zu einer Viertelmillion Zuschauer Platz fanden, ziehen heute Schifahrer ein paar Schwünge.

Im Fall der Geschwister Gaia Di Cave und Iacopo Di Cave ist es wohl eine gerade Linie.

Rutschgefahr auf der Spanischen Treppe

Einst Schauplatz großen Abschlachtens, heute eine Winteridylle: Das Kolosseum.

Die Gladiatoren unter den Touristen kämpften sich dem Schneegestöber zum Trotz zur Arena vor.

Wir erinnern uns: Im Sommer sorgten im Trevi-Brunnen badende Touristen für Ärger. Ein Problem weniger.

Auch nicht alltäglich: Eine Schneeballschlacht am Petersplatz.

Aus der Serie "Geistliche im Schnee".

Geistliche im Schnee II

Geistliche im Schnee III

Geistliche im Schnee IV

Nach 1700 Jahren immer noch imposant: Der Konstantinsbogen

Noch älter ist das Pantheon, eines der am besten erhaltenen antiken Bauwerke der Welt. Mit seinen 1800 Jahren ist es mit Sicherheit Schneechaos-geprüft.

Weil's so schön ist: Noch einmal der Trevi-Brunnen.

Verschneite Engelsburg