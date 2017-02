Riga: Flugzeug mit Eishockey-Team kam von der Startbahn ab

Ein Flugzeug mit 50 Menschen an Bord ist am Freitag auf dem Flughafen der lettischen Hauptstadt Riga beim Start ins Schleudern geraten und von der Startbahn abgekommen. Nach Berichten lettischer Medien gab es bei dem Zwischenfall keine Verletzten. Unter den Passagieren der Maschine vom Boeing 737-524 war die Mannschaft des in der russischen Eishockey-Liga KHL spielenden Clubs Togliatti Lada.

"Nachdem sich das Flugzeug in Bewegung setzte, zog es unmittelbar nach rechts und sofort auf die Rasenfläche", sagte Trainer Artis Abols im lettischen Fernsehen. "Gut, dass die Geschwindigkeit niedrig war". Zur genauen Ursache wurde zunächst nichts bekannt.

Erste Informationen deuteten Abols zufolge darauf hin, dass eines der Triebwerke nicht auf die notwendige Geschwindigkeit beschleunigte. Aus Sicherheitsgründen wurden Start- und Landebahn des Flughafens für gut zwei Stunden vorübergehend gesperrt. Mehrere Flüge verspäteten sich, wurden umgeleitet oder fielen aus.

Der Eishockey-Club hatte nach einer Gastpartie am Donnerstag in Riga mit der Maschine der russischen Charterfluggesellschaft Vim Avia zu seinem nächsten Auswärtsspiel in die russische Stadt Ufa fliegen wollen.