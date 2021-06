"Wir waren Papst"

„Ich liebe dieses Land, das mir seit meiner Kindheit nahe ist.“ – Das schrieb Benedikt XVI. im Jahr 2007 vor seinem einzigen offiziellen Österreich-Besuch als Papst. Die Visite im September 2007 – unter anderem in Mariazell und Wien – war der Höhepunkt der innigen Beziehung des Papstes zu Österreich. Begonnen hat alles in den 1930er-Jahren mit sonntäglichen Wanderungen der Familie Ratzinger über die Salzachbrücke von Bayern nach Österreich. Später folgten viele private Aufenthalte im Land. Auch das Verhältnis zur österreichischen Kirche war stets eng, wenn auch nicht immer friktionsfrei. So sorgte die Pfarrer-Initiative rund um Helmut Schüller für Irritation beim Papst. Im Vorjahr, zu Ostern, kritisierte Benedikt XVI. offen den „Aufruf zum Ungehorsam“. Ein Gespräch mit den Kirchenrebellen kam aber nie zustande.

Sehr eng war dagegen stets das Verhältnis zu Kardinal Christoph Schönborn. Entsprechend emotional war die Reaktion des Wiener Erzbischofs auf den Papst-Rücktritt. Das sei ein „welthistorisches Ereignis. Ich schwanke zwischen Bewunderung vor seinem Mut und Bedauern, weil ich immer unglaublich gerne mit ihm zusammengearbeitet habe“, sagte Schönborn, der den Papst seit 41 Jahren kennt. Erst am vergangenen Donnerstag traf er Benedikt XVI. zu einem kurzen Gespräch in Rom.

Auf die Frage, ob er selbst ein möglicher Nachfolger sei, antwortete Schönborn so: „Alle, die ins Konklave gehen, können auch gewählt werden. Aber das ist jetzt kein Thema.“ (siehe Video unten)

In Österreich stehen drei Bischofsernennungen an – in Salzburg, Graz, Feldkirch. Schönborn erwartet, dass die neuen Bischöfe erst vom neuen Papst ernannt werden.

Einer der scheidenden Bischöfe, der Grazer Oberhirte Egon Kapellari, zeigte sich vom Rücktritt völlig überrascht. Er bezeichnete Benedikt als „einen der bedeutendsten Theologen und geistlichen Lehrer der Weltkirche in den vergangenen 60 Jahren“. Auch der Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser wartet seit Monaten auf die Annahme seines Rücktrittsgesuches. Für ihn ist der Rücktritt des Papstes ein „mutiger Schritt“. Feldkirch wartet bereits seit über einem Jahr auf einen neuen Bischof. Diözesanadministrator Benno Elbs betonte, der Papst handle mit „großem Verantwortungsbewusstsein“. Der Linzer Bischof Ludwig Schwarz meinte, die Missbrauchsfälle hätten sich bedrückend auf den Papst ausgewirkt. Für den Kärntner Bischof Alois Schwarz ist der Papst-Rücktritt ein „Zeichen der Größe“. „Diese Konsequenz passt zum Papst“, erklärte auch der St. Pöltner Bischof Klaus Küng.

Der evangelische Bischof Michael Bünker sagte, das Papstamt habe durch den Rücktritt ein „menschlicheres Gesicht“ bekommen. Die großen Hoffnungen für die Ökumene habe Benedikt aber nicht erfüllt.

Helmut Schüller bewertet das Pontifikat Benedikt XVI. durchwegs negativ. In dieser Zeit sei für die Kirchenreform nichts geschehen. Der Nachfolger müsse sich jedenfalls mit der modernen Zeit auseinandersetzen. Er glaubt nicht, dass der Papst tatsächlich nur aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Er hält etwa einen „Putsch“ im Vatikan für denkbar.

Für Bundespräsident Heinz Fischer ist die Rücktrittserklärung des Papstes „ein großes menschliches Zeichen von Verantwortungsbewusstsein. Ich glaube, dass damit auch Maßstäbe gesetzt wurden, dass auch jemand in allerhöchsten Funktionen, die nicht zeitlich begrenzt sind, sein Amt niederlegen kann, wenn die Last zu groß wird“, so Fischer.

Außenminister Michael Spindelegger betonte, der Rücktritt des Papste tue ihm „sehr leid“. Er habe Benedikt XVI. im Vatikan besucht und ihn persönlich kennengelernt. „ Benedikt XVI. ist ein intellektueller Kirchenfürst. Er hat sein Amt mit großer Verantwortung verbunden. So ist auch sein Rücktritt erklärbar.“

Auf die Frage, ob er sich Schönborn als Papst vorstellen könne, gab es von Spindelegger ein klares Ja.