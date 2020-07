RAF-Mord entzweite Familie

** ARCHIV ** Ein undatiertes Foto zeigt den Bankier Juergen Ponto, der am 30. Juli 1977 von Terroristen der RAF erschossen wurde. Die fruehere RAF-Terroristin Brigitte Mohnhaupt ist nach Angaben der Justizvollzugsanstalt Aichach am Sonntagmorgen, 25. Maerz 2007, aus der Haft entlassen worden. Gefaengnisleiter Wolfgang Deuschl sagte der Nachrichtenagentur AP, Mohnhaupt sei am fruehen Sonntagmorgen von Bekannten abgeholt worden. Weitere Details wurden zunaechst nicht bekannt. Mohnhaupt war 1985 unter anderem wegen Mordes an Generalbundesanwalt Siegfried Buback, Dresdner-Bank-Vorstandssprecher Juergen Ponto, Arbeitgeberpraesident Hanns-Martin Schleyer und sechs weiteren Menschen zu fuenf Mal lebenslaenglich verurteilt worden. (AP Photo/HO) ** NUR S/W ** --- ** FILE ** The undated file photo shows German banker Juergen Ponto, who was killed by members of the German terrorist group RAF (Red Army Faction) on July 30, 1977. Brigitte Mohnhaupt, a one-time leader of Germany's Red Army Faction, was released from prison early Sunday, March 25, 2007 after 24 years in custody for involvement in some of the left-wing terrorist group's most notorious murders, a prison official said. Mohnhaupt, 57, was released from the Aichach prison in Bavaria on Sunday morning, prison director Wolfgang Deuschl said. He said she was collected by acquaintances, but did not give further details.Mohnhaupt was sentenced to five terms of life in prison plus 15 years by a court in Stuttgart for the 1977 killings of Federal prosecutor Siegfried Buback, banker Juergen Ponto and industrialist Hanns-Martin Schleyer. (AP Photo/HO) ----

