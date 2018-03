Pole wollte mit Gasexplosion Mord an Ehefrau verschleiern

Um den Mord an seiner Ehefrau zu vertuschen, soll ein Mann in Polen eine Gasexplosion mit fünf Todesopfern verursacht haben. Die Explosion Anfang März hatte drei von vier Stockwerken eines Posener Wohnhauses zum Einsturz gebracht und zahlreiche Bewohner unter sich begraben. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage, wie der Rundfunk am Donnerstag unter Berufung auf die Behörde berichtete.