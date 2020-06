Paris fürchtet Islamisten-Sturm

Tatsächlich ist die Lage sowohl brandgefährlich als auch kompliziert. Charlie Hebdo ist trotz einer vergleichsweise geringen Auflage von rund 75.000 Exemplaren ein anerkannter Bestandteil des französischen Medienspektrums, eben weil dieses Magazin seit Jahrzehnten ausnahmslos alle Religionen sowie die angesehensten Persönlichkeiten in extrem provokanter – und für manche Geschmäcker – auch in unflätiger Manier verulkt. So wurden der Papst und Jesus mehrmals in erotischen Positionen karikiert. Außerdem ist dieses Magazin im Kampf gegen Fremdenhass besonders engagiert.

Daraus leitet Chefkarikaturist "Charb" das Recht ab, auch islamische Dogmen zu attackieren: "Wenn wir Mohammed nicht zeichnen dürfen, kommt als Nächstes das Verbot, sich über Muslime lustig zu machen. Am Ende dürfen wir nichts mehr darstellen, aus Angst vor einer Handvoll Extremisten." Die jetzige Edition soll in doppelter Auflage gedruckt werden.

Viele Franzosen sind darauf stolz, dass in ihrem Land auch das Recht auf Spott gegenüber der einst allmächtigen katholischen Kirche erkämpft wurde. Deshalb misstrauen auch viele der offensiven Religiosität, mit der islamische Gruppen stellenweise auftrumpfen und Sonderregeln fordern, wie etwa die Behandlung von Frauen in Spitälern nur durch weibliche Ärzte. Umgekehrt fühlen sich viele junge Franzosen mit Migrationshintergrund, die mit Diskriminierungen zu kämpfen haben, durch dieses Misstrauen weiter gekränkt.