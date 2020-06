Papua-Neuguinea schafft Hexerei-Gesetz ab

Mehr als 90 Prozent der Einwohner Papua-Neuguineas sind bekennende Christen. Trotz Aufklärungsarbeit (hauptsächlich aus dem Umfeld der Römisch-Katholischen Kirche) ist der Glaube an Hexerei, böse Geister und schwarze Magie weit verbreitet.

80 Prozent der Bevölkerung leben in ländlichen Gebieten. Zugang zu medizinischer Versorgung ist Luxus, und die Bildung bleibt angesichts mangelnder Anlaufstellen meist auch auf der Strecke. Nicht erklärbare Todesfälle, Krankheiten, Missernten oder Unfälle werden so oft mit schwarzer Magie ("Sanguma") in Zusammenhang gebracht. Besonders häufig trifft es Menschen am Rande der Gemeinschaft, die der Hexerei beschuldigt werden, zum Beispiel ältere, alleinstehende Frauen.