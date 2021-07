Papst Johannes Paul II. hatte eine Seelenfreundin

Laut den BBC-Autoren geht aus dem Briefwechsel hervor, dass Anna-Teresa Tymieniecka tiefe Gefühle für den damaligen Kardinal hegte. In der Dokumentation bleibt unklar, wie weit Wojtyla sich über die Gefühle der aus einer polnisch-französischen Adelsfamilie stammenden Frau im Klaren war.

Jedenfalls habe der Kardinal den Kontakt zu ihr nicht abgebrochen. Im Gegenteil: Er stand dazu und habe hervorgehoben, dass die enge Beziehung für ihn ein Geschenk Gottes sei. In einem Schreiben an seine Freundin aus dem Jahr 1974 betont Wojtyla, er habe vier ihrer Briefe erneut gelesen, weil sie so "bedeutungsvoll und zutiefst persönlich " seien.

Als Wojtyla 1978 zum Papst gewählt wurde, blieb der Kontakt bestehen. Tymieniecka besuchte ihn auch im Vatikan. Noch einen Tag vor dem Tod des Papstes kam die Philosophin an sein Krankenbett.

Laut der britischen Zeitung The Guardian distanzierte sich der Vatikan von dem BBC-Bericht. Er enthalte "mehr Rauch als Feuer". Es sei bekannt, dass der Papst Freundschaften mit mehreren weiblichen Bekannten pflegte, zu denen er ebenfalls in langjährigem Briefkontakt stand.