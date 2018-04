Papst Franziskus zwischen allen Stühlen

Als „revolutionär“ charakterisiert der Gründer der römischen Tageszeitung La Repubblica , Eugenio Scalfari, Papst Franziskus in einem Interview, das vor Ostern erschienen ist. Und wie zur Bestätigung appellierte der Papst erneut an Europa, sich um arme Menschen und Migranten zu kümmern. Auch Afrika dürfe man nicht vergessen. Franziskus will, wie er betont, „eine arme Kirche für die Armen“ und die Herzen der Menschen berühren.

Seit Jorge Mario Bergoglio vor fünf Jahren zum Papst gewählt wurde, empfinden ihn wegen seines offenen Auftretens auch viele, die nichts mit der katholischen Kirche am Hut haben, als Sympathieträger. Prunkvolle Gewänder und die roten Papstschuhe bleiben im Kasten. Seine Auftritte sind herzlich, das zeigte sich auch wieder bei der wöchentlichen Audienz vor Ostern. Bei Sonnenschein fuhr er mit dem Papamobil über den Petersplatz. Während der Fahrt nahm der 81-Jährige ein Kind mit Downsyndrom ins Papamobil. Außerdem genoss er einen Schluck seines Lieblingsgetränks Mate-Tee, das ihm Landsleute aus Argentinien mitgebracht hatten.

Trotz Terrorwarnungen und strengen Sicherheitsvorkehrungen nehmen auch heuer wieder Zehntausende Pilger aus aller Welt an den Osterfeiern in Rom teil. Franziskus hat sein Versprechen, er werde „an die Peripherie“ gehen, wahr gemacht. Europa gehört nicht zu seinem Fokus, Österreich oder Deutschland schon gar nicht. Der erhoffte „Franziskus-Effekt“, dass durch ihn wieder mehr Leute in die Kirche eintreten, ist in den westlichen Ländern ausgeblieben. Seine bisher 22 Reisen führten ihn in Länder, wo er das Gefühl hat, gebraucht zu werden.