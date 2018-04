Österreichs Bischöfe sehen "Aufbruchsstimmung"

Frischer Wind“, „Aufbruchsstimmung“, „lockere, offenere Atmosphäre“, „große Redefreiheit“ – mit diesen Worten beschreiben österreichische Bischöfe die Stimmung beim Ad-limina-Besuch in Rom. Höhepunkt der fünftägigen Visite ist heute, Donnerstag, die Papst-Audienz mit allen Mitgliedern der Bischofskonferenz. „ Franziskus ist immer für eine Überraschung gut“, sagte der neue Salzburger Erzbischof Franz Lackner. Er will bei Papst Franziskus Rat für seine Amtszeit einholen: „Er hat als früherer Erzbischof von Buenos Aires viel Erfahrung.“

Aktuell ziert Jorge Mario Bergoglio, als erstes katholisches Kirchenoberhaupt, übrigens das Titelblatt des US-Magazins Rolling Stone in Rock-Star-Pose mit einem Bob-Dylan-Zitat (The times they are a-changin’ – die Zeiten ändern sich).

Bei dem päpstlichen Empfang werden auch die Fragebögen der Glaubensumfrage offiziell übergeben. Familie ist ein Herzensthema des argentinischen Pontifex’, wie auch zwei bevorstehende Bischofssynoden dazu beweisen. „Wir können nicht von Menschen sprechen, ohne über Familien zu sprechen“, zitiert Kardinal Christoph Schönborn Franziskus, den er schon am Montag traf. Dem Papst sei es sehr wichtig „auf die weltweite Situation der Familien mit Wertschätzung und Anteilnahme“ zu schauen. Er habe ein sehr klares Bild von der Realität: „Wenn ich erzähle, dass in Wien die Scheidungsrate bei 60 Prozent liegt, antwortet Franziskus, in Argentinien erreiche sie 70 Prozent.“