Franziskus: Ein Papst als "Rockstar"

Papst Franziskus (77) ist auf dem neuen Cover der US-Musikzeitschrift Rolling Stone zu sehen und steht damit in einer Reihe mit Popgrößen wie David Bowie, Rihanna und John Lennon. Der Name der umfangreichen Titelstory heißt " The Times They Are A-Changin'" ("Die Zeiten ändern sich") - eine Anspielung auf einen bekannten Bob-Dylan-Song.